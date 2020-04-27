Беременных Приангарья поголовно протестируют на COVID-19

Все беременные женщины в Иркутской области пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции, так как находятся в зоне риска, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Беременные женщины находятся в зоне риска, все они должны пройти исследование на коронавирус. Прошу министерство здравоохранения региона подключиться к решению задачи. Тесты должны пройти и все врачи», — отметил врио губернатора области Игорь Кобзев.

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Еще одно решение, которое было принято на заседании, касается вахтовиков, прибывающих в Иркутскую область из других регионов. Все они должны размещаться в обсерваторах на 14 дней за счет работодателя. Также рекомендовано продлить сроки вахты до максимально разрешенных Трудовым кодексом России.

По данным оперативного штата, на утро понедельника в регионе зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом. За все время выздоровели 25 человек, трое умерли. Сейчас в больницах находится 71 пациент, 14 в обсерваторах.