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Масочный режим введут в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей. 

На фотографиях с оперативного совещания губернатора региона видно, что Травников и министры сидят без масок.

 По данным оперативного штаба на 10.00 27 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались.

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