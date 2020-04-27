Масочный режим введут в Новосибирской области

Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.



Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

На фотографиях с оперативного совещания губернатора региона видно, что Травников и министры сидят без масок.



По данным оперативного штаба на 10.00 27 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались.