Масочный режим введут в Новосибирской области

Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской
области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном
совещании.
Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.
На фотографиях с оперативного совещания губернатора региона видно, что Травников и министры сидят без масок.
По данным оперативного штаба на 10.00 27 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались.