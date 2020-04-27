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Полицейские в Бурятии взяли рыбу под охрану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Peggy_Marco

Рыбу, идущую на нерест в Бурятии, взяли под охрану в ходе операции «Путина-2020». Полицейские будут выявлять браконьеров, охотящихся за редкой омулевой икрой, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

Операция «Путина-2020» традиционно проходит в два этапа. Ее цель — обеспечить сохранность водных биоресурсов в нерестовый период и усилить борьбу с незаконным выловом рыбы. Полицейские и сотрудники Росрыболовства проведут рейды по выявлению фактов браконьерства, перевозки и реализации незаконно добытой рыбы, в том числе, на рынках.

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Сотрудники полиции напомнят о запрете на вылов омуля и санкциях, применяемых к нарушителям. Первый этап операции продлится до 30 июня. Второй пройдет с 15 августа по 30 октября.

Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в 2017 году из-за резкого снижения популяции. Исключение сделали для рыбалки удочкой, а также для коренных малочисленных народов Севера. Рыбу могут также ловить ученые для проведения исследований, а также заводы — для искусственного воспроизводства.

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