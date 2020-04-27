Штраф за лай собак и неисправную автосигнализацию появится в КоАП

Ответственность за нарушение тишины ночью, включая лай собак и неисправную автомобильную сигнализацию, предложили ввести в новый Кодекс административных правонарушениях, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия.

Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины.

«Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — говорится в сообщении.

Проект нового КоАП будет предусматривать предупреждение за впервые выявленное негрубое правонарушение вместо штрафа.

Также Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП положение о презумпции невиновности гражданина. Оно будет закреплено в статьи 1.12, где будет прописано, что привлекаемое к административной ответственности лицо является невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в порядке, который предусмотрен процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях.