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«Вектор» создаст мышей для испытания вакцины против COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19, сообщает Роспотребнадзор России.

Институт биологии гена РАН совместно новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека.

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Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность – мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции (активации) в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии.

На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза (введение искусственного гена), но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы генного редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных, из них шесть препаратов созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Первый этап клинических испытаний вакцины новосибирских ученых от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, в том числе сами разработчики препарата. Испытания вакцины на людях могут начаться уже в мае.

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