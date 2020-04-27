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Коронавирус в Алтайском крае захватил новые территории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Количество заболевших в Алтайском крае увеличилось за сутки на 27 человек и достигло 311 случаев. Впервые вирус выявили в Немецком и Романовском районах, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на утро понедельника, в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – два, в Бийске – шесть, в Первомайском районе – два, в городе Змеиногорске – один, в Поспелихинском районе – один. Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах.

В то же время растет и количество выздоровевших, к понедельнику из клиник выписано 29 человек, в том числе трое детей. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек. Один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями.

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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

У 39 человек выявлена внебольничная пневмония, у 42-х заболевших ОРВИ, в 229 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 21,5 тысячи человек. Под меднаблюдением находится – 1,5 тысячи человека, снято с наблюдения – 7,1 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
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