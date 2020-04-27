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Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России

Источник:
"Известия"
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зарегистрированных безработных в России может вырасти в шесть раз — до 5,3 миллиона человек, следует из обзора, подготовленного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ.

Таких масштабов официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия, приводят «Известия» содержание обзора.

Эксперты отметили, что в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, так как они рассчитаны на 2,5 миллиона зарегистрированных безработных. Но в Минтруде заверили, что средств достаточно, а лимиты были выделены на самый пессимистичный сценарий, для которого пока в стране нет оснований.

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Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев. Но речь здесь идет только об официально оформленных наемных работниках.

Помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Орешкин заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

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