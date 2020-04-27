Еще 42 новосибирца заразились коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Новосибирской области увеличилось за сутки на 42 человека, сообщает
оперштаб региона.
По данным оперативного штаба на 10.00 27 апреля в
Новосибирской области за сутки выявлено 42 пациента с коронавирусной инфекцией.
Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39
человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались.
В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ — шесть
человек.
В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с
подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных
стационарах Новосибирска – 522, включая пациентов с установленным диагнозом. Три
пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. Четыре человека – в Черепановскую
ЦРБ. Один – в Усть-Таркскую ЦРБ.