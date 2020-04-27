Сибирский аистенок Пионер задержался в Китае

Сотрудники заповедника ждут возращения аистенка Пионера из юго-восточного Китая. Пернатое не торопиться возвращаться в Сибирь, хотя для него уже построили дом, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В Даурском заповеднике началась программа по спасению редких черных аистов. В «Цасучейском бору» и в его окрестностях сотрудники заповедника установили 12 гнездовых платформ для пернатых. В этом году здесь провели анализ космоснимков, выбрали новые места, подходящие для размещения гнездовых платформ.

Сейчас специалисты готовят гнездовья, чтобы в ближайшие дни установить их. Выбор домов для черных аистов в скором времени расширится. А там дело за птицами – заселять и обживаться.

Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

С зимовки первыми всегда возвращаются взрослые птицы. Они торопятся занять свои гнездовые участки и начать строительство гнезд. Первого аиста в этом году заметили 5 апреля. Но до сих пор часть взрослых птиц еще в пути.

Молодые птицы не торопятся возвращаться из мест зимовки. Аисты приступают к размножению лишь в трехлетнем возрасте. А в первые два года они ведут свободный образ жизни.

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«Так наш аистенок по имени Пионер, которого мы в прошлом году пометили передатчиком в Цасучейском бору, до сих пор находится в субтропиках — в Юго-Восточном Китае на озере Поянху. Надеемся, что он благополучно вернется домой. Мы его ждем», — сказал замдиректора по научной работе Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко.

Черный аист занесен в красные книги Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана и России. Это скрытная птица. В отличие от белого аиста его черный собрат не любит соседства с человеком и предпочитает селиться в глухих местах.