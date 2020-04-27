Определились соперники сборной по хоккею на ОИ-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Россия, Чехия и Швейцария попали в группу В. Еще один участник определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. В группе C — сборные Финляндии, Швеции. Также к ним присоединятся две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Состав групп определен по мировому рейтингу, в котором Россия занимает второе место, немного уступая Канаде.

«Лучше иметь у себя сильных соперников в группе, чтобы не выйти на них на первых стадиях плей-офф. Во-первых, ты сразу включаешься в игру без всякой раскачки. Во-вторых, можешь сыграть с сильным соперником, имея право на ошибку. В-третьих, сыграв с сильными, к решающим матчам ты примерно понимаешь общий расклад сил на турнире, — прокомментировал РИА Новости результаты жеребьевки хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. На Играх 2018 года в Пхенчхане россияне победили в финальном матче турнира в овертайме команду Германии (4:3).