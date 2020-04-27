Полтора миллиона масок завезли в новосибирские аптеки

Полтора миллиона масок поступило в муниципальную аптечную сеть, из них 360 тысяч распределили по филиалам аптеки, сообщает пресс-центр мэрии.

На неделе ожидается еще одна поставка – 500 тысяч масок, столько же масок поставщик готов отгрузить в муниципальную аптечную сеть в ближайшее время. В дальнейшем поставки будут планироваться по мере необходимости. Маски из новой партии стоят 32 рубля за штуку.

Ранее власти Новосибирской области заявляли, что планируют ввести масочный режим в общественных местах. Но окончательного решения принято не было.

По данным оперативного штаба на 26 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 39 человек выздоровели, скончались четыре пациента.