Число больных COVID-19 в Забайкалье превысило отметку в 100 человек

Количество зарегистрированных заболевших коронавирусом в Забайкалье превысило отметку в 100 человек, 16 из них — дети, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По данным на утро понедельника, в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 16 из них – дети. Выписано 16 человек. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском, Акшинском районах и Борзинском районах.

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Ситуация в крае остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться.

Особенно — при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.

Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.