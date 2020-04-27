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Яблони и черемуха зацвели в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Фото Элинор Пэйт

Яблони и черемуха зацвели в Красноярском крае раньше срока из-за аномальных теплых дней в апреле, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».

Вторая половина апреля выдалась необычно жаркой. Несколько дней подряд температурные показатели превышали 30 градусов тепла, что в целом нехарактерно даже для южных районов Красноярского края.

Аномальная жара привела к тому, что «зеленая весна» (фенологическая фаза весны, когда появляются первые зеленые листья и зацветают фруктовые деревья) наступила примерно на две недели раньше положенного срока для данной климатической зоны.

За последнюю неделю черемуха птичья или обыкновенная, образующая подлесок в бору, набрала кисти и зацвела на солнцепечных опушках. На открытых местах также активно цветет яблоня сибирская, имеющая народное название «дичка». Традиционно она зацветает во второй половине мая.

В случае наступления заморозков, часто фиксируемых в первую декаду мая, завязь может погибнуть, а животные парка, для которых плодовые культуры кормовыми ресурсами, испытают серьезную их нехватку. Пока синоптики не предсказывают минусовых температур в регионе в первую половину мая.

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