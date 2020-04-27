Дома сгорели в Забайкалье из-за обрыва линии электропередач

Пожар в районе станции Лесная в Забайкалье возник в результате обрыва линии электропередач. Пострадало восемь дачных строений, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Следствие показывает, что в результате замыкания проводов сгорело восемь дачных строений и распространился огонь», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По его словам, главная задача сейчас — не оставить в беде жителей. Губернатор распорядился всем задействованным службам не допустить распространения огня на жилые населенные пункты.

До 100 метров в минуту: виды лесных пожаров

Федеральная группировка авиалесоохраны усилена дополнительно на 153 человека в Забайкалье, прибыл самолет Бе -200 МЧС России.

«Сейчас обстановка в крае непростая, действуют 16 пожаров общей площадью 7,8 тысячи гектаров, в основном это пограничные с Бурятией Читинский и Петровск-Забайкальский районы», — отметил Александр Осипов.