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Дома сгорели в Забайкалье из-за обрыва линии электропередач

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар в районе станции Лесная в Забайкалье возник в результате обрыва линии электропередач. Пострадало восемь дачных строений, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Следствие показывает, что в результате замыкания проводов сгорело восемь дачных строений и распространился огонь», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По его словам, главная задача сейчас — не оставить в беде жителей. Губернатор распорядился всем задействованным службам не допустить распространения огня на жилые населенные пункты.

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Федеральная группировка авиалесоохраны усилена дополнительно на 153 человека в Забайкалье, прибыл самолет Бе -200 МЧС России.

«Сейчас обстановка в крае непростая, действуют 16 пожаров общей площадью 7,8 тысячи гектаров, в основном это пограничные с Бурятией Читинский и Петровск-Забайкальский районы», — отметил Александр Осипов.

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