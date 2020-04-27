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«Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Зулейха открывает глаза», вышедший на канале «Россия 1», могут проверить на оскорбление чувств верующих, соответствующее обращение уже отправлено в Генпрокуратуру.

Инициатором проверки стал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры России о прекращении практики использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны.

«Для многонационального народа России очень важно мнение религиозных организаций и общин традиционных конфессий, в частности, мусульманской уммы», — цитируют Гаврилова РИА Новости.

«Зулейха открывает глаза»: ссылка глазами Чулпан Хаматовой

Сериал «Зулейха открывает глаза» снят по одноименному роману Гузели Яхиной. На канале «Россия 1» экранизация вышла 13 апреля, заключительную серию показали 23 апреля. Главную роль в сериале сыграла Чулпан Хаматова.

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