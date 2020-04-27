Главврач красноярской больницы выпала из окна

Врио главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна кабинета на пятом этаже, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в субботу. После падения из окна кабинета женщину прооперировали, она в тяжелом состоянии.

По информации источника «ТВК Красноярск», инцидент произошел после селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, где обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом. Якобы женщина была против перепрофилирования.

Минздрав региона сообщил, что информация о якобы проводимом в это время селекторе действительности не соответствует. Госпиталь ВОВ был резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Следственный комитет проводится по факту произошедшего проверку.