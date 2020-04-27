Глава Бурятии пообещал «зажать тиски» для бизнеса

Власти Бурятии не смогут ввести послабления ограничительных мер для предприятий, наоборот, придется «зажать тиски» из-за вспышки коронавируса в больнице №4, где произошел рекордный рост зараженных COVID-19, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«Еще в четверг утром мы с вами рассматривали возможность ослабления ограничений, допуска дополнительных людей до работы, потому что, в принципе, мы более или менее контролировали ситуацию», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Но из-за инцидента в больнице №4 в Улан-Удэ ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. То есть если раньше в республике фиксировались в основном «завозные» случаи болезни, то теперь появилась «внутренняя вспышка».

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«В четвертой больнице были грубейшие нарушения. Персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло "Мирамистином", что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни!» — сказал Цыденов.

Из-за внутренней вспышки ограничительные меры ужесточат: закроют непродовольственный ритейл, в том числа магазины строительных материалов, вновь закроются парикмахерские. Такой режим будет действовать, как минимум, до 30 апреля.

По данным на утро понедельника, в республике зафиксировано 227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 70 человек выздоровели и выписались, два человека скончались.