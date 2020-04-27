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Тодоренко лишили регалий и контрактов из-за неосторожного высказывания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © reginatodorenko, instagram.com/reginatodorenko

Компания PepsiCo снял рекламу с Региной Тодоренко с эфира, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года», все это случилось после того, как ведущая высказалась о домашнем насилии.

В интервью журнала People Talk, которое проходило в прямом эфире, Регина Тодоренко поразмышляла о домашнем насилии. Она заявила, что избитая женщина должна сама подумать, что она такого сделала, что мужчина ее бьет, а также ответить, что она делает, чтобы он ее не бил.

«Прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия», — позднее сказала Тодоренко, извиняясь за свое высказывание. Но оказалось поздно. На молодую женщину уже обрушилась волна критики.

Последствия

Сначала журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». «Регина Тодоренко больше не носит титул "Женщина года" Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете», — сообщила редакция издания в Instagram.

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Такое решение было принято уже после беседы с телеведущей и ее извинений. Редакция издания пошла на такой шаг из-за большого числа обращений читателей с просьбой лишить женщину звания.

Позднее компания PepsiCo решила снять рекламу с телеведущей с эфира и поменять оформление соцсетей с телеведущей. 

«Такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении медиакампании», — цитирует «360» директора по коммуникациям PepsiCo Россия Александра Костикова.

Защита

Несмотря на негативную реакцию общественности, нашлись и те, кто встал на защиту телеведущей. Среди них Ксения Собчак, Настасья Самбурская, муж Тодоренко, певец Влад Топалов, продюсер Иосиф Пригожин.

Знаменитости не оправдали поступок Тодоренко, но высказались, что нельзя травить женщину за неосторожное высказывание, поскольку, скорее всего, она его сделала не подумав.

«Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать», — подытожила инцидент Тодоренко.

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