Попова заявила о шансе избежать пика заражений в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, но для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.

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«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — приводит ТАСС слова Поповой.

Она отметила, что согласна с мнением, что майские праздники россиянам лучше пересидеть дома. «Только заменила бы слово "лучше" на "должны". Вот сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома», — добавила глава Роспотребнадзора.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.