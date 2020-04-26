Врач рассказал, как справиться с последствия алкоотравления

Неумеренное потребление алкоголя во время самоизоляции непременно приводит к похмелью. Здоровому человеку нет необходимости искать от него «таблетку», организм все сделает сам, считает врач-токсиколог Алексей Водовозов.

«Похмелье здорового человека — это отравление уксусным альдегидом, который получается в организме из этилового спирта. Именно с ним связана та клиническая картина, которую мы получаем наутро и которая сильно мешает жить. При похмелье нужно, как при любом отравлении, не перегружать организм. Важно дать ему возможность справиться самостоятельно», — приводит РИА Новости слова Водовозова.

Чтобы избавиться от симптомов похмелья, он советует больше пить жидкости, чтобы победить обезвоживание организма. Но не все напитки одинаково полезны. Утром ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки снова.

«Дело в том, что народная традиция похмеляться — это традиция из опыта больных людей, которые зависимы от алкоголя. Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка. Когда они добавляют наркотик в кровь, состояние улучшается. У здорового человека, испытывающего похмелье, эта тактика, наоборот, ухудшит состояние», — пояснил врач.

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Утром, после обильных возлияний, стоит воздержаться также от кофе и крепкого чая. «Подойдут морсы, компоты, рассолы, причем важно, что именно рассолы, а не маринады. В маринаде содержится уксусная кислота, которая по всем законам химии будет притормаживать переработку уксусного альдегида», — сказал Водовозов.

«Также крайне не рекомендуется кофеин. Дело в том, что он увеличивает потребность в кислороде. На фоне похмелья и так есть проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы. Даже у 19 и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег врач.