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Песков анонсировал новое обращение Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, что на этой неделе (начинающейся 27) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — приводит ТАСС слова Пескова.

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Пресс-секретарь президента назвал очевидным, что «выход из этой ситуации будет поэтапный». «Это вот однозначно можно сказать», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что саму «эту этапность еще предстоит разработать».

Из-за ситуации с коронавирусом в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах России введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747.

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