Доказана возможность жизни микробов на Марсе и Венере

Сотрудники Института космических исследований (ИКИ) РАН в ходе экспериментов доказали, что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса, говорится в годовом отчете ИКИ.

«В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами», — приводит РИА Новости предположение ученых ИКИ.

Для проверки такой гипотезы в лаборатории был исследован эффект воздействия радиации на микромицеты (микроскопических грибов) сухой почвы при низких температуре и давлении. В итоге было установлено, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели почвенных грибков. Большинство устойчивых видов выживают.

Кроме того, ученые ИКИ исследовали выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов в моделируемых условиях поверхности Марса — при облучении радиацией, температуре минус 50 градусов Цельсия.

«Показано, что данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса», — говорится в отчете.

Помимо того, учеными исследованы бактерии грунта пустыни Мохаве, рассматривающиеся в качестве земных аналогов гипотетических микробных сообществ Марса. «Обнаружена высокая численность и разнообразие микроорганизмов, а также показана высокая устойчивость бактериальных культур к широкому спектру стрессовых факторов, таких как температура культивирования, рН среды, присутствие солей и сильных окислителей», — говорится в отчете.