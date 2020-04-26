Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты для россиян

Восстановление ряда отраслей российской экономики после кризиса займет более года, поэтому нужно подумать над целесообразностью продовольственных выплат населению, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам на это бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные там какие-то выплаты, или продовольственные такие пакеты. Безусловно одно — мы его пройдем все вместе, в лучшем или худшим варианте. Страны вернутся к своей обычной жизни», — цитирует ТАСС Кудрина.

По его словам, «аналогия напрашивается с 2008 годом, тогда был 7-8% ВВП спад. Даже если у нас он по величине будет такой же, но с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия или на целые отрасли он будет хуже. Потому что появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было. И в этот момент очень много предприятий как раз может распасться, обанкротиться, остановиться, не быть способным заплатить по своим долгам», — добавил он.

Кудрин отметил, что средства Фонда национального благосостояния на пике кризиса в этом году можно тратить не скупясь, израсходовать допустимо чуть больше половины.