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Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты для россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Восстановление ряда отраслей российской экономики после кризиса займет более года, поэтому нужно подумать над целесообразностью продовольственных выплат населению, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам на это бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные там какие-то выплаты, или продовольственные такие пакеты. Безусловно одно — мы его пройдем все вместе, в лучшем или худшим варианте. Страны вернутся к своей обычной жизни», — цитирует ТАСС Кудрина.

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По его словам, «аналогия напрашивается с 2008 годом, тогда был 7-8% ВВП спад. Даже если у нас он по величине будет такой же, но с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия или на целые отрасли он будет хуже. Потому что появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было. И в этот момент очень много предприятий как раз может распасться, обанкротиться, остановиться, не быть способным заплатить по своим долгам», — добавил он.

Кудрин отметил, что средства Фонда национального благосостояния на пике кризиса в этом году можно тратить не скупясь, израсходовать допустимо чуть больше половины.

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