Количество инфицированных в России превысило 80 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в 83 регионах, сообщает в воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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У 45,9% новых пациентов с коронавирусом нет клинических проявлений болезни. Общее число случаев заболевания достигло 80 949.

За последние сутки подтверждены 66 летальных случаев, ассоциированных с новым коронавирусом (из них 38 - в Москве). За весь период по России умерли 747 человек.

Выписаны по выздоровлению за сутки 517 человек, из них 128 - в Москве. За весь период в России вылечились 6 767 пациентов.