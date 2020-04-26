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МЧС объяснило, в каких случаях можно покинуть место изоляции

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты МЧС России советуют россиянам покидать место самоизоляции исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья, говорится в рекомендации, разработанной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

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«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», — приводит ТАСС рекомендации МЧС.

Ученые предложили гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, а также вновь информировали о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку». Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе "изолированного" в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 миллиона человек, свыше 200 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681.

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