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Число жертв пандемии в мире превысило 200 тысяч человек

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Общее количество умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа в мире превысило 200 тысяч, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

По последним данным, в мире заразились по меньшей мере 2 миллиона 845 тысяч человек, а умерли 7,05% из них — порядка 200,5 тысячи. Отметка в 100 тысяч умерших была преодолена 10 апреля, таким образом, этот показатель удвоился почти за две недели. При этом выздоровел примерно каждый четвертый заразившийся — 737,4 тысяч пациентов.

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Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех случаев заболевания в мире. Там умерли 5,67% инфицированных — 52,1 тыс. человек. Следом идет Италия, где умерли 13,51% заболевших — 26 384 пациента. На третьем месте в мире Испания, где умерли 10,24% инфицированных — 22 902 человека.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681.

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