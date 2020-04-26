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Мишустин поручил продумать отмену ограничений для бизнеса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.

Роспотребнадзору необходимо представить предложения по организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения COVID-19. Срок выполнения поручения — до 27 апреля 2020 года.

Пенсионному фонду совместно с правительством Москвы Мишустин поручил до 27 апреля проверить данные о работниках, организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории страны.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в обозримом периоде нельзя говорить об отказе от самоизоляции. Срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, грядущие праздники необходимо провести, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования, приводит ее слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.

Экономика России в 2020 году может снизиться на 20%, если ограничительные меры против коронавируса затянутся на полгода, заявил в пятницу уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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Fazar

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DYNAMO7294

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pavelru07

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