Вице-спикера парламента Бурятии задержали по делу о гибели девушки

Вице-спикер Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку — следствию удалось собрать доказательства об его причастности к ДТП, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Авария произошла 5 января в Прибайкальском районе республики. По первоначальной версии, около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с рыбалки в Улан-Удэ, на сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места ДТП. От полученных травм девушка умерла. Пилосян позже сам явился в полицию.

«Автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, на котором совершен наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению», — говорится в сообщении СК.

По уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. «В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан», — сказано в сообщении.

Жамбалову уже предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия») и статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

По версии следствия, после того как он сбил девушку, она была еще жива, но политик не помог ей и скрылся с места аварии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого политика меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя и ввести следствие в заблуждение, прекращено, уточнили в СК.