НАВЕРХ

Вице-спикера парламента Бурятии задержали по делу о гибели девушки

Источник:
Sibnet.ru
364 0
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Вице-спикер Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку — следствию удалось собрать доказательства об его причастности к ДТП, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Авария произошла 5 января в Прибайкальском районе республики. По первоначальной версии, около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с рыбалки в Улан-Удэ, на сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места ДТП. От полученных травм девушка умерла. Пилосян позже сам явился в полицию.

«Автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, на котором совершен наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению», — говорится в сообщении СК.

По уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. «В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан», — сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы

Жамбалову уже предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия») и статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

По версии следствия, после того как он сбил девушку, она была еще жива, но политик не помог ей и скрылся с места аварии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого политика меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя и ввести следствие в заблуждение, прекращено, уточнили в СК.

Еще по теме
Школьники увидели порно во время урока
Банки предупредил о новых уловках мошенников
Расследование бунта в ангарской колонии попросили сделать публичным
Банки сообщили об активизации мошенников во время эпидемии
смотреть все
Бурятия #Криминал #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Количество инфицированных в России превысило 80 тысяч человек
•
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
•
Мишустин поручил продумать отмену ограничений для бизнеса
•
МЧС объяснило, в каких случаях можно покинуть место изоляции
Подробности
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
НОВОСТИ СИБИРИ
Вице-спикера парламента Бурятии задержали по делу о гибели девушки
Сибирь 26.04.2020 14:12
COVID-19 пробрался в отдаленный район Горного Алтая
Сибирь 26.04.2020 13:58
Почти 70 человек с коронавирусом выявили на Алтае за сутки
Сибирь 26.04.2020 13:45
Число инфицированных COVID-19 выросло в Горном Алтае
Сибирь 25.04.2020 23:38
Самое популярное
Новая викторина: для любителей военных игр
54343
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
19233
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
18910
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
10199
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Количество инфицированных в России превысило 80 тысяч человек
•
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
•
Мишустин поручил продумать отмену ограничений для бизнеса
•
МЧС объяснило, в каких случаях можно покинуть место изоляции
Как это работает
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

У нас не только цены на топливо оторваны от мировых, но и чувство меры оторвано от разума...

Fazar

Грабеж своих граждан, - это уже нормально ...........

DYNAMO7294

У переседента нашего, 20 лет уже несменяемого! Все чувства уже давно оторваны от здравого смысла!

pavelru07

Резервов хватит на два года,а что дальше,может уже пора поднять жопы из мягких кресел и начать работать

all busy

А это как ? https://info.sibnet.ru/article/563932/ Вкладывают в экономику США, а потом у них же...