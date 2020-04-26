COVID-19 пробрался в отдаленный район Горного Алтая

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай, четыре из них – в отдаленном Усть-Коксинском районе, где ранее инфекции не было.

В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился по результатам профилактических обследований у двух жителей районного центра, а также у жителей сел Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов, сообщает пресс-служба правительства.

Еще два положительных теста – в Онгудайском районе, здесь коронавирус подтвердился у жителей, контактировавших ранее с заболевшим из села Иня.

В воскресенье пациентов доставят в моногоспиталь, созданный на базе республиканской больницы. В районах будет проведена дезинфекция. Выявляется и обследуется полный круг всех возможных контактных лиц.

За весь период в регионе зафиксировано 27 случаев, в том числе о шести было объявлено накануне вечером. Их выявили в Турочакском районе у рабочих на стройке, где ранее COVID-19 нашли у двух томичей, которые уже покинули регион.

В Республике Алтай действует режим самоизоляции, а для всех, приезжающих извне, обязателен 14-дневный карантин, каждую машину обследуют на въезде в регион. Местные Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что в республике могут ввести дополнительные меры на передвижение внутри субъекта.