Почти 70 человек с коронавирусом выявили на Алтае за сутки

Уже 283 случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае, из них почти половина – в Змеиногорском районе, где вспышка инфекции произошла среди рабочих рудника, сообщает оперштаб региона.

За прошедшие сутки в крае подтвердили 68 новых случаев заболевания, из которых 48 – в Змеиногорском районе, въезд в который ограничен, а жителям разрешается выходить из дома только по острой необходимости – в магазин, аптеку, выгулять собаку или вынести мусор. Всего в районе установлено 140 случаев COVID-19.

Попасть в район или выехать из него можно только по специальному пропуску, его выдают власти района. Также запрещается перемещаться на автомобильном транспорте на территории Змеиногорского района, кроме особых случаев.

Уточняется, что выздоровели уже 24 человека, включая одно из 17 заразившихся детей. Кроме того, один мужчина умер, у него было сопутствующее тяжелее заболевание почек.