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Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Трамп подчеркнули, что встреча на Эльбе стала «предвестником решающего поражения нацистского режима». Это событие было кульминацией «колоссальных усилий многих стран и народов», объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан, говорится в заявлении.

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Президенты отметили вклад миллионов мужчин и женщин, производивших на трудовом фронте огромное количество военной продукции. Подчеркивается, что предприятия и работники тыла играли ключевую роль в обеспечении союзников необходимыми для победы средствами.

Лидеры России и США назвали «Дух Эльбы» примером того, как «наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».

Путин и Трамп подчеркнули, героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт. Стороны подчеркнули в заявлении, что отдают дань уважения доблести и мужеству этих людей, давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века.

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