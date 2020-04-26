Росстат заявил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года, следует из данных Росстата.

В январе-марте 2020 года эффект ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса на реальные располагаемые доходы россиян еще не проявился в полной мере, приводит РБК мнение директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

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По ее словам, отрицательная динамика показателя в январе-марте 2020 года может быть связана с ослаблением рубля вследствие обвального падения цен на нефть в марте 2020 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тысячу рублей в месяц.