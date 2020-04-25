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Коронавирус убил трех пациентов в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Еще три пациента с COVID-19 скончались в Хакасии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Женщина в возрасте 65 лет проходила лечение в инфекционном отделении Саяногорской межрайонной больницы, у нее было тяжелое заболевание, она входила в группу риска. Пациентка контактировала с инфицированным гражданином.

Пробы на коронавирус у нее оказались положительными, несмотря на интенсивную терапию, женщина скончалась. Вторая женщина лечилась в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы. У 92-летней пенсионерки была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.

Третьим скончавшимся стал мужчина 75 лет, который также проходил лечение в Черногорской межрайонной больнице. У него также развилась вирусная пневмония после инфицирования коронавирусом.

Всего в Хакасии зафиксирован 151 случай заболевания COVID-19, 15 из них выздоровели, пять человек с наличием новой коронавирусной инфекции скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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all busy

Т.е. спасать будут самых нуждающихся, банки, газпромы и т.п. Все как обычно.

Иркут 69

Это чего же... выходит в других странах (Япония, США, Германия, Британия, Канада) раздача наличных привела...

Fazar

Грабеж своих граждан, - это уже нормально ...........

Иркут 69

У нас не только цены на топливо оторваны от мировых, но и чувство меры оторвано от разума...

DYNAMO7294

У переседента нашего, 20 лет уже несменяемого! Все чувства уже давно оторваны от здравого смысла!