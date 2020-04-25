Коронавирус убил трех пациентов в Хакасии

Еще три пациента с COVID-19 скончались в Хакасии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Женщина в возрасте 65 лет проходила лечение в инфекционном отделении Саяногорской межрайонной больницы, у нее было тяжелое заболевание, она входила в группу риска. Пациентка контактировала с инфицированным гражданином.

Пробы на коронавирус у нее оказались положительными, несмотря на интенсивную терапию, женщина скончалась. Вторая женщина лечилась в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы. У 92-летней пенсионерки была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.

Третьим скончавшимся стал мужчина 75 лет, который также проходил лечение в Черногорской межрайонной больнице. У него также развилась вирусная пневмония после инфицирования коронавирусом.

Всего в Хакасии зафиксирован 151 случай заболевания COVID-19, 15 из них выздоровели, пять человек с наличием новой коронавирусной инфекции скончались.