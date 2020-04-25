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Число инфицированных COVID-19 выросло в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Уже 21 человек инфицирован коронавирусом в Республике Алтай, шесть новых случаев выявили в Турочакском районе у рабочих на стройке, где ранее COVID-19 нашли у двух томичей.

Ранее въезд в этот район был закрыт для всех, кроме транзитного транспорта, который должен следовать без остановок, и местных жителей.

Днем ранее коронавирус подтвердился у 32-летнего жителя Горно-Алтайска, который приехал из Москвы на личном автомобиле и находился на самоизоляции. Его доставили в моногоспиталь, созданный на базе республиканской больницы.

Всего на сегодняшний день в Республике Алтай выявлен 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе девять – в Турочакском районе, восемь – в Горно-Алтайске, четыре – в Онгудайском районе, сообщает оперштаб региона.

Всем, въезжающим на территорию Республики Алтай на автомобилях, выдают уведомления о необходимости самоизоляции. Иногородним напоминают, что все гостиницы и турбазы закрыты до 1 июня.

В пятницу, 24 апреля, специалисты Роспотребнадзора выдали въезжающим 195 уведомлений о самоизоляции. Сообщается, что в субботу поток машин в направлении Республики Алтай существенно сократился. За сегодняшний день выдано 70 уведомлений, 15 автомобилей вернули назад.

Тема: Распространение коронавируса
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