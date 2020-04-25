Россиянам озвучили список вещей для экстренной госпитализации

Россиянам следует быть всегда готовыми к госпитализации в больницу в случае заражения коронавирусом, для этого нужно заранее подготовить необходимые документы и вещи. Рекомендации обнародовал Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС.

Гражданам при пандемии «следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение», говорится в рекомендациях.

Нужно заранее подготовить страховой полис и амбулаторную карточку, если она на руках. Ведомство также рекомендует обязательно положить в сумку принимаемые препараты и антисептик.

Для стационара также нужно упаковать халат, пижаму, спортивный костюм, сменное нижнее белье, тканевые тапочки и резиновые тапочки для душа. В больнице обязательно понадобятся средства личной гигиены, зубная щетка и паста.

Непосредственно перед госпитализацией нужно взять с собой положить паспорт или другое удостоверение личности, банковскую карту, мобильный телефон, зарядку, а также ноутбук или планшет при необходимости.