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Hisense представила смартфоны с необычными дисплеями

Источник:
Android Community
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Фото: © hisense

Компания Hisense представила два новых смартфона A5C и A5 Pro с цветными экранами, выполненными по технологии электронных чернил. Такие дисплеи могут отображать до 4096 цветов и в основном используются в устройствах для чтения книг.

Дисплеи с технологий E-Ink предлагают высокий уровень контрастности, также они не потребляет энергию, если информация на них не обновляется. Для удобства работы в темное время суток экран имеет внешнее освещение.

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Смартфон A5C работает под управлением Android 10 и оснащен аккумулятором на 4000 мАч, его «сердцем» является скромный процессор Snapdragon 439. Он также оснащен простой одиночной камерой.

Стоимость A5C составляет около 240 долларов, устройство предназначено для пользователей, которые много читают. Что касается A5 Pro, то он оснащается более мощным процессором, однако в остальном практически идентичен своему «младшему брату».

Ожидается, что продажи необычных смартфонов стартуют с 1 июня. Как отмечают эксперты, при работе с экранами E-Ink глаза практически не нагружаются, поэтому данная особенность может быть интересна тем, что бережет свое зрение.

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