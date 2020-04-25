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Европе запретили просить Россию о помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ряд стран Европы не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров рассказал, что есть целый ряд стран, которые хотели бы пойти по пути Италии и попросить сотрудничества с Москвой в борьбе с коронавирусом, однако пойти на такой шаг европейцам не разрешают «старшие товарищи».

Минобороны России ранее сообщило, что российская армия помогла Республике Сербской в борьбе с распространением COVID-19. Отряд специалистов по радиационной, химической и биологической защите успешно провел операцию и получил награды от властей страны.

Также помощь от России получила Италия. В конце марта Москва отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил в эту страну. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии.

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Топ комментариев

all busy

Т.е. спасать будут самых нуждающихся, банки, газпромы и т.п. Все как обычно.

Иркут 69

Это чего же... выходит в других странах (Япония, США, Германия, Британия, Канада) раздача наличных привела...

Иркут 69

У нас не только цены на топливо оторваны от мировых, но и чувство меры оторвано от разума...

Fazar

Грабеж своих граждан, - это уже нормально ...........

Очаков

Самое время, ага, других то проблем в стране нет.