Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Изменение даты направлено на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Разработчики ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР, который в 1945 году принял документ под названием «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». Кроме этого, на медали «За победу над Японией» также указывалась дата 3 сентября 1945.

Против принятия законопроекта выступал Совет по правам человека. В организации напомнили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане. Япония подписала акт о капитуляции 2 сентября 1945 года.