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Депутат Госдумы заболел COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заболел COVID-19, у него двухсторонняя пневмония, 59-летний депутат находится в больнице.

«Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице», — цитирует Калашникова РИА Новости. Парламентарий уточнил, что анализ на коронавирус у него был отрицательным, выявить заболевание удалось с помощью компьютерной томографии.

По словам Калашникова, он заразился от водителя, который заболел на прошлой неделе. «Водителя положили уже неделю назад, а у меня проявилось в понедельник, лечусь», — сказал депутат.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал «Интерфаксу», что Калашников после первых признаков недомогания самоизолировался и сидел дома. Последний раз депутат посещал пленарное заседание Госдумы 14 апреля.

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