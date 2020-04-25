Россия займет деньги ради исполнения бюджета

Россия в 2020 году должна будет нарастить заимствования, чтобы покрыть доходы бюджета, выпадающие из-за связанных с коронавирусом ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов»,— сказал министр в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Силуанов напомнил, что на замещение выпадающих нефтегазовых доходов выделят 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. В результате бюджет России в этом году окажется дефицитным.

Ранее глава Минфина говорил, что к концу года в Фонде национального благосостояния останется примерно 7 триллионов рублей. По оценке экспертов, если цена российской нефти Urals будет держаться на уровне 15 долларов, резервов хватит на два года.