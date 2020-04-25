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Россия займет деньги ради исполнения бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Россия в 2020 году должна будет нарастить заимствования, чтобы покрыть доходы бюджета, выпадающие из-за связанных с коронавирусом ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов»,— сказал министр в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Силуанов напомнил, что на замещение выпадающих нефтегазовых доходов выделят 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. В результате бюджет России в этом году окажется дефицитным.

Ранее глава Минфина говорил, что к концу года в Фонде национального благосостояния останется примерно 7 триллионов рублей. По оценке экспертов, если цена российской нефти Urals будет держаться на уровне 15 долларов, резервов хватит на два года.

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Топ комментариев

all busy

Т.е. спасать будут самых нуждающихся, банки, газпромы и т.п. Все как обычно.

Иркут 69

Это чего же... выходит в других странах (Япония, США, Германия, Британия, Канада) раздача наличных привела...

Очаков

Самое время, ага, других то проблем в стране нет.

лачинов

Ну и за каким ежиком вам так нужны эти "двойные" граждане? Чисто для статистики? Этакая привилегированная...

лачинов

А что? Разве проблема именно в количестве квадратных метров, а не в месте размещения?