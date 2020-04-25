Microsoft Word признал двойной пробел ошибкой

Компания Microsoft обновила текстовый редактор Word — теперь программа начала отмечать двойной пробел после точки как ошибку.

При наличии двух пробелов в начале предложения Microsoft Word будет предлагать заменить их на один пробел, пишет The Verge. Ранее программа считала использование двойного пробела в такой ситуации допустимым, так как некоторые пользователи активно его применяли.

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Дело в том, что при наборе текста с помощью печатной машинки после точки всегда использовался двойное пробел, чтобы читатели ясно видели конец предложения. С появлением текстовых редакторов потребность в двух пробелах после точки пропала.

Несмотря на это, некоторые пользователи продолжали его использовать. Считалось, что применение двойного пробела после точки ускоряет чтение примерно на 3%, однако в последнее время такие выводы начали оспаривать.

Несмотря на признание двойного пробела ошибкой, Microsoft оставила пользователям возможность игнорировать уведомление об ошибке — его можно отключить, в этом случае он не будет подчеркиваться.