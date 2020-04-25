Выявлено 5966 инфицированных коронавирусом россиян

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За последние сутки в России зарегистрировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее количество заразившихся достигло 74 588 человек. Накануне прирост составил 5849 человек. За день умерли 66 человек, общее число погибших от коронавирусной инфекции составило 681 человек.
Также за последние сутки выздоровели 682 человека, количество выписанных пациентов возросло до 6250 человек. Уточняется, что из новых заболевших 48,9% не имели клинических проявлений болезни.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 168 тысяч человек, всего в стране проведено 2,7 миллиона тестов.