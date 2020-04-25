Выявлено 5966 инфицированных коронавирусом россиян

За последние сутки в России зарегистрировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее количество заразившихся достигло 74 588 человек. Накануне прирост составил 5849 человек. За день умерли 66 человек, общее число погибших от коронавирусной инфекции составило 681 человек.

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Также за последние сутки выздоровели 682 человека, количество выписанных пациентов возросло до 6250 человек. Уточняется, что из новых заболевших 48,9% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 168 тысяч человек, всего в стране проведено 2,7 миллиона тестов.