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Wi-Fi получит новый частотный диапазон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральная комиссия по связям США одобрила выделение диапазона радиочастот 6 ГГц для передачи сигналов Wi-Fi.

Эксперты отмечают, что это самое крупное расширение диапазона беспроводных сетей со времен их появления в 1998 году, пишет портал The Verge. Решение комиссии может позволить сетям Wi-Fi обеспечить более стабильное и быстрое беспроводное соединение.

Новый спектр превышает уже доступный для роутеров и других устройств объем частот в четыре раза. На данный момент для передачи данных по Wi-Fi выделены стандартные диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Новый спектр частот будет задействован в расширенной версии уже использующегося стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, которая называется Wi-Fi 6E. Он сможет обеспечить скорость передачи данных до 2 Гбит в секунду при задержке в две миллисекунды.

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