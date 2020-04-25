Ученые протестировали самодельные маски

Самодельные маски из двух слоев ткани разного типа задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, которые используются медицинским персоналом США, выяснили американские физики.

Исследователи Аргоннской национальной лаборатории в США создали специальную аэрозольную установку. Система распыляла в воздухе жидкость и частицы твердой материи, после чего ее проверяли на масках из разных материалов, пишет ACS Nano.

Тестирование показало, что наихудший показатель защиты оказался у однослойных масок. Они отлично справлялись с частицами некоторых типов аэрозолей, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы. При этом самодельные маски из нескольких слоев были эффективны.

Ученые подчеркивают, что в случае с масками очень важно ее плотное прилегание к лицу и своевременная замена. В противном случае эффективность ношения маски уменьшится в несколько раз.