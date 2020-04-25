НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вертолет Ми-26 с пассажирами разбился в Тюменской области

Источник:
Sibnet.ru
101 0
Фото: © Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Шесть человек пострадали в результате жесткой посадки Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» разбился в Тазовском районе. Машина летела по маршруту Новый Уренгой — месторождение «Ванкор» в Красноярском крае. На борту вертолета находились восемь человек — пятеро пассажиров и три члена экипажа.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников полиции, МЧС России, вылетел борт санитарной авиации», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Ми-26 рухнул с высоты 20 метров, произошло заваливание на правый борт.

Еще по теме
БелАЗ нечаянно раздавил КамАЗ. ФОТО
Замглавы Минпромторга уволили после инцидента в аэропорту Ижевска
Пожары объяли села и дачи под Новосибирском. ВИДЕО
Сборщиков шишек на Алтае вызволили из лесного пожара
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне устали от государственного карантина
•
Facebook запустил сервис групповых видеозвонков
•
Вертолет Ми-26 с пассажирами разбился в Тюменской области
•
Ученые протестировали самодельные маски
Подробности
•
Сбежать из изоляции: куда едут нарушители карантина?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
Как это работает
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пьяный мужчина с COVID-19 заразил отделение больницы в Хакасии
Сибирь 25.04.2020 12:37
Более 200 человек заболели коронавирусом на Алтае
Сибирь 25.04.2020 12:32
Пожар из Бурятии приблизился к забайкальскому поселку
Сибирь 24.04.2020 22:56
Сбежать из изоляции: куда едут нарушители карантина?
Сибирь 24.04.2020 20:18
Самое популярное
Новая викторина: для любителей военных игр
39029
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
18564
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
13826
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
9865
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне устали от государственного карантина
•
Facebook запустил сервис групповых видеозвонков
•
Вертолет Ми-26 с пассажирами разбился в Тюменской области
•
Ученые протестировали самодельные маски
Подробности
•
Сбежать из изоляции: куда едут нарушители карантина?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

all busy

Т.е. спасать будут самых нуждающихся, банки, газпромы и т.п. Все как обычно.

Иркут 69

Это чего же... выходит в других странах (Япония, США, Германия, Британия, Канада) раздача наличных привела...

Очаков

Самое время, ага, других то проблем в стране нет.

Voennii

Причиной краха было её начало.

лачинов

Ну и за каким ежиком вам так нужны эти "двойные" граждане? Чисто для статистики? Этакая привилегированная...