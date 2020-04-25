Вертолет Ми-26 с пассажирами разбился в Тюменской области

Шесть человек пострадали в результате жесткой посадки Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» разбился в Тазовском районе. Машина летела по маршруту Новый Уренгой — месторождение «Ванкор» в Красноярском крае. На борту вертолета находились восемь человек — пятеро пассажиров и три члена экипажа.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников полиции, МЧС России, вылетел борт санитарной авиации», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Ми-26 рухнул с высоты 20 метров, произошло заваливание на правый борт.