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Вышла финальная серия «Простоквашино» с новой озвучкой Шарика

Источник:
Sibnet.ru
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Серия «Доить или не доить» стала финальной в первом сезоне нового «Простоквашино», в ней впервые Шарик заговорил другим голосом, сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».

По сюжету эпизода «Доить или не доить», няня Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе, главный приз в котором — поездка в Англию. Узнав, что есть вероятность того, что Няня покинет Простоквашино, все герои начинают ей активно помогать. Серия стала 30-й и заключительной в первом сезоне, но киностудия уже проанонсировала новый сезон.

Известно, что в новом сезоне Шарик будет разговаривать голосом актера Павла Деревянко («Домашний арест», «Дылды»). Его голос можно впервые услышать и в финальной серии первого сезона.

«В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова. Шарик – деревенский житель, что мне очень близко и понятно, потому что много времени в детстве я проводил в деревне», — сказал Деревянко о своей работе.

В классической трилогии «Простоквашино» Шарика озвучивал народный артист СССР Лев Дуров, а в первом сезоне нового мультсериала – музыкант Гарик Сукачев.

Голосом Почтальона Печкина в новом сериале стал актер Иван Охлобыстин, Кота Матроскина озвучил актер Антон Табаков, няню Маргариу Егоровну — народная артистка РоссииТатьяна Васильева. За маму говорит актриса Юлия Меньшова, папа — актер дубляжа Андрей Тенетко, Дядя Федор — молодой актер Алексей Онежен.

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