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Более 200 человек заболели коронавирусом на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Повторное исследование подтвердило коронавирус у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Алтайском крае, всего инфекция обнаружена у 215 жителей региона, сообщил оперштаб.

В общей сложности за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрированно 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме 51 человека в Змеиногорском районе это пять 5 новых случаев в Бийске, четыре в Барнауле, два в Камне-на-Оби. Впервые COVID-19 выявлен у жителя Михайловского района.

Растет и количество вылечившихся. По данным Минздрава Алтайского края, после двукратного отрицательного теста из медучреждений выписаны еще четверо пациентов, теперь в крае 22 переболевших коронавирусной инфекцией.

Накануне в регионе умер первый пациент с вирусом. Это мужчина, 57 лет. Заболевание сопровождалось наличием тяжелой хронической патологии почек, проведением заместительной почечной терапии, пневмонией.

В Змеиногорском районе, где произошла вспышка инфекции на руднике, губернатор Виктор Томенко ввел строгие ограничения. Общее число заболевших в районе теперь составляет 92 человека.

Запрещены въезд и выезд из Змеиногорского района, особенно жесткие условия карантина – на предприятии. Транзит транспорта через район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд на территорию будет разрешен по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.

Всем жителям района запрещается выходить из дома за исключением экстренных случаев, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусору и выгула домашних животных. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.

Тема: Распространение коронавируса
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