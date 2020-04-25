Пьяный мужчина с COVID-19 заразил отделение больницы в Хакасии

Крупный очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в травматологическом отделении Абаканской больницы, после посещения инфицированного мужчины там выявили 34 новых случая заболевания, сообщила в субботу пресс-служба республиканского правительства.

За последние сутки в Хакасии зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, самый крупный очаг находится в травматологическом отделении Абаканской больницы. Вирус туда занес мужчина, который после приезда из Москвы находился на самоизоляции.

«Находясь в нетрезвом состоянии, (мужчина) получил травму и был доставлен в больницу. При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания», — сообщили в правительстве Республики Хакасия.

Другие случаи — это семейные и служебные очаги, а также три человека, прибывшие в Хакасию из Москвы и находящиеся на двухнедельной изоляции.

По данным на 25 апреля, с начала эпидемиологического сезона в Хакасии в общей сложности 151 подтвержденный случай инфицирования COVID-19. Из них 10 человек выздоровели, двое скончались.