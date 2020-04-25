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Читатели выберут финал новой книги Лукьяненко и Перумова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.facebook.com/profile.php?id=100015203342628&epa=SEARCH_BOX

Известные российские писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Ник Перумов четверть века спустя взялись за продолжение написанной в соавторстве книги «Не время для драконов». Она будет интерактивной.

Книга «Не время для драконов» соединяет миры магии и науки. Более миллиона читателей в разных странах помнят историю Виктора, ставшего хранителем и властелином Срединного Мира, охраняющим порядок от хаоса и хаос от порядка.

«Двадцать пять лет читатели ждали продолжения – и оно пришло. Авторы приступили к новой книге: «Не место для людей». Но… это не просто книга. Это немного большее. Во-первых, она публикуется в реальном времени, по ходу написания. Каждую неделю читателей ждёт новая глава истории. А во-вторых, и вот это действительно необычно, авторы впервые реализовали для читателя возможность персонального выбора – то, что ранее существовало лишь в компьютерных играх», написал Лукьяненко на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что в каждой главе читателя ждет выбор, объясняющий мотивы поведения основных героев. Что ими двигало – гнев, расчёт, любовь, страх, благородство? Каждый официально зарегистрировавшийся читатель получает свой профиль книги – и в конце свой персональный финал истории.

#Искусство
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«Будет около двадцати финальных вариантов книги, рассчитанных по специальному алгоритму. «Не место для людей» – это та книга, которую каждый читатель напишет для себя вместе с авторами. Книга, ставшая возможной лишь в наши дни», – пояснил писатель.

Он добавил, что печатать книгу о всеми вариантами развития сюжета бессмысленно: «Финальная глава формируется в результате 20 с лишним развилок, причем там развилки будут взаимно влиять друг на друга. Алгоритм слишком запутан, чтобы печатать так книжку... ну или читать её придется с блокнотом, всё отмечая, потом по таблице сравнивать и вычислять... Это уже убьёт ощущение от книги», – пояснил он в комментариях.

Книгу можно читать на портале «Литмаркет». В последующем, в бумажной публикации, авторы планируют оставить лишь один финал – тот, который кажется правильным им. Ну или два варианта – по одному от соавтора. Это будет зависеть от того, совпадет или разойдется их понимание персонажей.

Лукьяненко рассказал, что благодаря идее «развилок сюжета», которые он предложил «Литмаркету», они стали рабочим механизмом для публикации книг всеми авторами. Ни на какой другой платформе этот механизм не реализован. 

«Неведомая опасность расползается по всем трём мирам, нарушает равновесие и порядок. В каждый мир проникает то, что ему несвойственно и смогут ли победить зло герои былых времён? Или же настало время для новых? Юная дочь Дракона и Единорога сбегает из дому – но по своей ли воле? И что ждёт её впереди? Когда-то было не время для драконов, но теперь – не место для людей», – говорится в аннотации к книге.

Фото: © https://www.facebook.com/profile.php?id=100015203342628&epa=SEARCH_BOX

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