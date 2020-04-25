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Курортный сбор отменят в Алтайском крае

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Власти Алтайского края намерены отменить перечисления курортного сбора из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Отмена перечислений средств курортного сбора в бюджет Алтайского края до осени даст возможность при возобновлении работы туристических объектов использовать эти средства на первоочередные цели, в том числе выплату зарплат.

«Губернатором Алтайского края в региональный парламент внесен проект закона, предусматривающий изменение сроков перечисления курортного сбора в бюджет в 2020 году. Это сделано в целях поддержки операторов курортного сбора», — уточнил Дешевых.

Планируется, что все собранные средства не позднее 10 сентября должны быть перечислены операторами курортного сбора в краевой бюджет. Размер курортного сбора в 2020 году в Белокурихе составляет 50 рублей с туриста.

Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где в экспериментальном порядке с 2018 года введут плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор. Сумма такого сбора ежегодно составляет 45-50 миллионов рублей.

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